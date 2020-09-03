У Голосіївському районі Києва горів автопарк

Поки пожежа в багатоповерховому будинку в столичному Шевченківському районі Києва локалізували, в іншому місці столиці — в Голосіївському районі виникла пожежа на території автопарку. Про це повідомив Київ Оперативний в Facebook. "Ще одна пожежа охопила автопарк, на Васильківській, 22. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Інформація про причини пожежі і постраждалих встановлюється", — сказано в повідомленні. Очевидці в соціальних мережах викладають фотографії диму, який затягнув вулицю Васильківську і околиці. Поки немає інформації про те, що саме стало причиною загоряння. Пожежа в Києві. Фото: Київ Оперативний Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня на будмайданчику Taryan Towers сталося загоряння, яке локалізували протягом 15 хвилин до приїзду ДСНС. Засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян прокоментував загоряння, що виникло 2 серпня на технічному поверсі будівлі Taryan Towers. До цього в Золотоноші Черкаської області згорів цілий автопарк автобусів: 12 маршруток повністю знищені вогнем, ще 4 вдалося врятувати.