У Голосіївському районі Києва горів автопарк

Поки пожежа в багатоповерховому будинку в столичному Шевченківському районі Києва локалізували , в іншому місці столиці — в Голосіївському районі виникла пожежа на території автопарку.

Про це повідомив Київ Оперативний в Facebook.

"Ще одна пожежа охопила автопарк, на Васильківській, 22. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Інформація про причини пожежі і постраждалих встановлюється", — сказано в повідомленні.

Очевидці в соціальних мережах викладають фотографії диму, який затягнув вулицю Васильківську і околиці.

Поки немає інформації про те, що саме стало причиною загоряння.

Пожежа в Києві. Фото: Київ Оперативний

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня на будмайданчику Taryan Towers сталося загоряння, яке локалізували протягом 15 хвилин до приїзду ДСНС.

Засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян прокоментував загоряння, що виникло 2 серпня на технічному поверсі будівлі Taryan Towers.

До цього в Золотоноші Черкаської області згорів цілий автопарк автобусів: 12 маршруток повністю знищені вогнем, ще 4 вдалося врятувати.

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