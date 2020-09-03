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03 сентября 2020, четверг, 16:54 126
Верховная Рада и партии 2020-09-03T18:15:02+03:00
Українські Новини
Рада утвердила госгарантии по кредитам для малого и среднего бизнеса на 5 млрд гривен

Рада утвердила госгарантии по кредитам для малого и среднего бизнеса на 5 млрд гривен

Александр Савич
Верховная Рада, средний бизнес, Малый бизнес, Кредиты для бизнеса
Рада утвердила госгарантии по кредитам для малого и среднего бизнеса. Фото: pixabay
Рада утвердила госгарантии по кредитам для малого и среднего бизнеса. Фото: pixabay

Вслед за увеличением штрафов за подделку, замену или уничтожение автономеров, сегодня Верховная Рада утвердила госгарантии по кредитам для бизнеса на 5 млрд гривен.

За принятие в целом законопроекта №3659-д проголосовали 268 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Парламент внес изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год" для внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и "финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Законом предусмотрена возможность предоставления в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнеса в объеме до 5 млрд гривен на портфельной основе.

Такая гарантия не должна превышать 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Вместе с тем Минфину разрешено осуществлять дополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по решению Кабмина для докапитализации акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству в лице Минфина.

Как сообщали Українські новини, доступные кредиты для бизнеса занимают 3-е место по данным соцопроса среди инициатив власти, которые больше всего поддерживают украинцы.

Также Приватбанк намерен обжаловать решение суда о принудительном взыскании почти 10 млрд гривен в пользу компаний братьев Суркисов.

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