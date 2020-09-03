Рада почти в 10 раз увеличила штраф за подделку, замену или уничтожение автономеров. И ввела срок до 7 лет

Вслед за информацией о том, что украинцев будут штрафовать за "модные" номера , стало известно, что Верховная Рада увеличила штраф с 2,5-4,2 тыс. гривен до 17-20,4 тыс. гривен и ввела лишение свободы на срок от 5 до 7 лет за подделку, замену или уничтожение идентификационного номерного знака транспортного средства, которым незаконно завладели.

За принятие законопроекта № 3301 в целом проголосовали 309 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом вносятся изменения в ст. 290 Уголовного кодекса, и предусматривается, что за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализацию, а также за создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких транспортных средств налагается штраф от 17 тыс. до 20,4 тыс. гривен (1 000-1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан) или предусматривается ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Также законопроектом в ст. 289 Уголовного кодекса заменяются слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершены в значительных размерах" и "совершены в больших размерах".

Как сообщали Українські новини, за июль и август киевских автомобилистов оштрафовали на 2,7 млн гривен за неправильную парковку.

Также в июле стало известно, что за автомобильный номер с желаемой комбинацией придется платить до 30 тыс. гривен.

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