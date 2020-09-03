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03 сентября 2020, четверг, 15:24 2852
Верховная Рада и партии 2020-09-03T16:05:55+03:00
Українські Новини
Рада почти в 10 раз увеличила штраф за подделку, замену или уничтожение автономеров. И ввела срок до 7 лет

Рада почти в 10 раз увеличила штраф за подделку, замену или уничтожение автономеров. И ввела срок до 7 лет

Александр Савич
Верховная Рада, Автомобили, Штрафы, Лишение свободы, автомобильные номера
Штрафы за подделку, замену или уничтожение автомобильных номеров увеличили
Штрафы за подделку, замену или уничтожение автомобильных номеров увеличили

Вслед за информацией о том, что украинцев будут штрафовать за "модные" номера, стало известно, что Верховная Рада увеличила штраф с 2,5-4,2 тыс. гривен до 17-20,4 тыс. гривен и ввела лишение свободы на срок от 5 до 7 лет за подделку, замену или уничтожение идентификационного номерного знака транспортного средства, которым незаконно завладели.

За принятие законопроекта № 3301 в целом проголосовали 309 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом вносятся изменения в ст. 290 Уголовного кодекса, и предусматривается, что за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализацию, а также за создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких транспортных средств налагается штраф от 17 тыс. до 20,4 тыс. гривен (1 000-1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан) или предусматривается ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Также законопроектом в ст. 289 Уголовного кодекса заменяются слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершены в значительных размерах" и "совершены в больших размерах".

Как сообщали Українські новини, за июль и август киевских автомобилистов оштрафовали на 2,7 млн гривен за неправильную парковку.

Также в июле стало известно, что за автомобильный номер с желаемой комбинацией придется платить до 30 тыс. гривен.

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