підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 вересня 2020, четвер, 16:54 8
Верховна Рада і партії 2020-09-03T17:15:02+03:00
Українські Новини
Рада затвердила держгарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу на 5 млрд гривень

Рада затвердила держгарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу на 5 млрд гривень

Александр Савич
Верховна Рада, Бізнес, держгарантії, законопроєкт
Рада затвердила держгарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу. Фото: pixabay
Рада затвердила держгарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу. Фото: pixabay

Сьогодні Верховна Рада затвердила держгарантії з кредитів для бізнесу на 5 млрд гривень слідом за збільшенням штрафів за підробку, заміну або знищення автономерів.

За прийняття в цілому законопроєкту №3659-д проголосували 268 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Парламент вніс зміни до закону "Про державний бюджет на 2020 рік" для впровадження механізму надання державних гарантій на портфельної основі і "фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом".

Законом передбачена можливість надання у 2020 році державних гарантій за кредитами для мікро-, малого та середнього бізнесу в обсязі до 5 млрд гривень на портфельної основі.

Така гарантія не повинна перевищувати 80% загальної суми таких боргових зобов'язань по портфелю кредитів і 80% у кожному окремомі кредиті.

Разом з тим Мінфіну дозволено здійснювати додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за рішенням Кабміну для докапіталізації акціонерного товариства, 100% акцій якого належать державі в особі Мінфіну.

Як повідомляли Українські новини, доступні кредити для бізнесу займають 3-е місце за даними соцопитування серед ініціатив влади, які найбільше підтримують українці.

Також Приватбанк має намір оскаржити рішення суду про примусове стягнення майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів.

Більше новин про: Верховна Рада Бізнес держгарантії законопроєкт

Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента
За підробку, заміну або знищення автономерів відтепер можуть позбавити волі до 7 років
Новини
У Європі визнали неефективність органів, створених в Україні з ініціативи Заходу, - Швальба-Хот 17:14
"Наш край" висунув Шахова у мери Києва 17:13
НБУ знову знизив гривню. Яким буде курс у перші осінні вихідні 17:11
Рада затвердила держгарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу на 5 млрд гривень 16:54
Лукашенко розгорнув на кордонах з НАТО половину своєї армії 16:47
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Павло Вовк висловив упевненість, що суддям вдасться відстояти незалежність судової системи 18:43
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
Святкування Дня міста Одесі 2 вересня 2020 року. Фото: Пушкінська
Це за межею здорового глузду. Степанов розкритикував владу Одеси за масові святкування Дня міста 12:05
більше новин
У НБУ розповіли, коли приїде місія МВФ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok