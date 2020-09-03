Рада затвердила держгарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу на 5 млрд гривень

Рада затвердила держгарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу. Фото: pixabay

Рада затвердила держгарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу. Фото: pixabay

Сьогодні Верховна Рада затвердила держгарантії з кредитів для бізнесу на 5 млрд гривень слідом за збільшенням штрафів за підробку, заміну або знищення автономерів

За прийняття в цілому законопроєкту №3659-д проголосували 268 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Парламент вніс зміни до закону "Про державний бюджет на 2020 рік" для впровадження механізму надання державних гарантій на портфельної основі і "фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом".

Законом передбачена можливість надання у 2020 році державних гарантій за кредитами для мікро-, малого та середнього бізнесу в обсязі до 5 млрд гривень на портфельної основі.

Така гарантія не повинна перевищувати 80% загальної суми таких боргових зобов'язань по портфелю кредитів і 80% у кожному окремомі кредиті.

Разом з тим Мінфіну дозволено здійснювати додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за рішенням Кабміну для докапіталізації акціонерного товариства, 100% акцій якого належать державі в особі Мінфіну.

Як повідомляли Українські новини, доступні кредити для бізнесу займають 3-е місце за даними соцопитування серед ініціатив влади, які найбільше підтримують українці.

Також Приватбанк має намір оскаржити рішення суду про примусове стягнення майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів.

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