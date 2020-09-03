Авиакомпания airBaltic откроет прямой рейс из Вильнюса в Киев

Вслед за открытием Wizz Air рейсов в Чехию из Киева и Львова, стало известно, что авиакомпания airBaltic планирует открыть прямой рейс из Вильнюса в Киеве уже в октябре этого года. Об этом сообщает Avianews. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю. Первый вылет из Вильнюса в Киев запланирован на 6 октября. Из Вильнюса рейс будет отбывать в 06:55, а возвращаться назад из Киева в 9:10. Время полета составит 1 час 20 минут. Минимальная цена билета из Вильнюса в Киев составит 20 евро в одну сторону, а из Киева в Вильнюс – 28 евро. По этому минимальному тарифу, который называется "Green", пассажир может перевезти только до 8 кг ручной клади. Также этот тариф не предполагает возврат билетов, но позволяет вносить изменения в билет без штрафов с доплатой разницы в цене. Как сообщали Українські новини, из-за конфликта с профсоюзом Wizz Air может закрыть свою базу в Киеве. Также авиакомпания SkyUp ввела платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября. Кроме того, международные авиаперевозки смогут вернуться к показателям, которые наблюдались до пандемии COVID-19, только в 2024 году.