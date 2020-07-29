Мировые авиакомпании готовятся к полному возобновлению перелетов не раньше 2024 года

Мировые авиакомпании готовятся к более медленному восстановлению пассажирских авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса. Международные авиаперевозки смогут вернуться к показателям, которые наблюдались до пандемии COVID-19, только в 2024 году.

Об этом заявил главный экономист IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) Брайан Пирс на пресс-конференции, пишет DW.



По словам Пирса, прогноз зависит от того, как страны смогут "контролировать вирус".

В июне этого года авиакомпании перевезли на 86,5% меньше людей, чем в июне прошлого года, а в мае - на 91% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, вполне возможно, что деловые поездки больше никогда не достигнут докризисного уровня. Многие компании уже объявили, что в будущем их сотрудники будут меньше путешествовать, а взамен проводить больше видеоконференций.

Пирс отметил, что для многих авиакомпаний пассажиры бизнес-класса были основным источником дохода. Теперь, чтобы обслуживать некоторые маршруты, самолетам на дальнемагистральных маршрутах придется перевозить больше груза.



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