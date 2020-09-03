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03 сентября 2020, четверг, 10:05 2910 Инфографика
Общество 2020-09-03T10:05:53+03:00
Українські Новини
В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: за сутки умерли 54 человека

В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: за сутки умерли 54 человека

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook/ОДА
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook/ОДА

2 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 430 до 128 228, количество умерших от заболевания - увеличилось на 54 человека до 2 710 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев снизилось на 2,6%, новых летальных случаев - выросло на 5,9%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 3 сентября в Украине зарегистрированы 128 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 710 летальных, 59 676 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 430 новых случаев заболевания, выздоровели 859 человек, умерли 54 человека.

Таким образом, 2 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 430 против 859.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 3 сентября составило 65 842 человека, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (15 116), в Киеве (14 158) и Черновицкой области (10 624).

В Харьковской области зафиксирован 9 941 случай коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 9 685 случаев, в Ривненской – 9 476, в Одесской - 7 813, в Закарпатской – 7 788, в Тернопольской - 6 637, в Киевской - 5 931, в Волынской - 5 662, в Винницкой - 4 194, в Житомирской - 3 471, в Хмельницкой - 2 740, в Днепропетровской - 2 518 случаев.

2 050 случаев выявлены в Черниговской области, 1 708 случаев - в Запорожской, 1 670 случаев - в Черкасской, 1 629 случаев - в Сумской, 1 549 случаев - в Донецкой, 1 372 случая - в Николаевской, 855 случаев - в Полтавской, 833 случая - в Кировоградской, 435 случаев - в Херсонской и 373 случая - в Луганской области.

Статистика коронавируса на 3 сентября. Статистика коронавируса на 3 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 1 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 495 до 125 798, количество умерших от заболевания - увеличилось на 51 человека до 2 656.

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