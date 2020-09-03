В Киеве после рекордного роста количество новых случаев COVID-19 начало падать

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 2 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 280 человек до 14 158, умерших - на 4 до 222.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили в 280 человек. 26 из них - дети. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян. На сегодня в столице уже 14 158 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет и 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет, а также 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и 9 мальчиков от 2 до 12 лет.

Также заболели 14 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 34 человека, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 103 человека, всего коронавирус преодолели 4 553 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 73 случая и Соломенском - 35.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине новый "коронавирусный" рекорд: за сутки умерли 54 человека.

Также ученые заявляют, что с началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19

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