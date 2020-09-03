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03 сентября 2020, четверг, 21:00 84 Карта
Общество 2020-09-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
Циклон переместится и резко похолодает: погода в Украине в пятницу изменится

Циклон переместится и резко похолодает: погода в Украине в пятницу изменится

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как в четверг, 3 сентября, погода в Украине была преимущественно теплой, а местами даже аномально жаркой, в пятницу, 4 сентября в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Хмельницкой и Черновицкой областях кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем местами грозы, только ночью в Сумской, а днем в Житомирской областях без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Винницкой и Черкасской областях кратковременный дождь; днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +22…+28 градусов, в Днепропетровской области +26…+31 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+31 градус.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +24…+31 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

3 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Погода в Украине 4 сентября от Укргидрометцентра.Погода в Украине 4 сентября от Укргидрометцентра.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик рассказал, какой будет погода осенью.

Кроме того, метеорологи предупредили украинцев, что в связи с глобальным потеплением количество экстремальных погодных явлений будет расти. 

Тем временем, Наталка Диденко рассказала о погоде в Украине до конца первой недели осени. 

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