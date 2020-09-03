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03 вересня 2020, четвер, 21:00 6 Карта
Суспільство 2020-09-03T21:15:01+03:00
Українські Новини
Циклон переміститься і різко похолоднішає: погода в Україні в п'ятницю зміниться

Циклон переміститься і різко похолоднішає: погода в Україні в п'ятницю зміниться

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

У той час, як в четвер, 3 вересня, погода в Україні буде переважно теплою, а місцями навіть аномально спекотною , за прогнозом від Укргідрометцентру,  в п'ятницю, 4 вересня, в Києві короткочасний дощ, хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями грози. Температура повітря вдень +20...+22 градуси, вночі +15...+17 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вночі в Хмельницькій і Чернівецькій областях короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вдень місцями грози, лише вночі в Сумській, а вдень в Житомирській областях без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, тільки у Вінницькій і Черкаській областях короткочасний дощ; вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +22...+28 градусів, у Дніпропетровській області +26...+31 градус.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +26...+31 градус.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +24...+31 градус.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +27...+29 градусів.

3 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, в Дніпрі біля Києва +21 градус.

Погода в Україні 4 вересня від Укргідрометцентру.Погода в Україні 4 вересня від Укргідрометцентру.

Як повідомляли Українські Новини, тоді як осінь в Києві почалася з температурного рекорду,  початок вересня буде теплим, але потім температура знизиться, можливі опади. Погодні "гойдалки" будуть цілий місяць. А в 2-й і 3-й декаді вересня — можливі заморозки.

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