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03 сентября 2020, четверг, 13:44 83
Судебная власть 2020-09-03T13:45:21+03:00
Українські Новини
Суд признал законным сообщение о подозрении Федине за угрозы в адрес Зеленского

Суд признал законным сообщение о подозрении Федине за угрозы в адрес Зеленского

Валерия Драгомирова
подозрение, Печерский районный суд Киева, София Федина
София Федина
София Федина

Печерский районный суд Киева признал законным сообщение о подозрении депутату Верховной Рады Софие Федине ("Европейская солидарность") в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Защита Федины просила суд признать незаконным сообщение о подозрении, поскольку не была соблюдена процессуальная форма вручения такого сообщения.

Однако, 26 августа, суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Федины на сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Галицкий районный суд Львова 27 октября начнет рассмотрение обвинительного акта в отношении депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой (Елены Самбул) в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина в нецензурной форме оскорбляют действующего президента и желают ему смерти.

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