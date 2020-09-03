Суд визнав законним повідомлення про підозру Федині за погрози на адресу Зеленського

Печерський районний суд Києва визнав законним повідомлення про підозру депутату Верховної Ради Софії Федині ("Європейська солідарність") за можливі загрози на адресу президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини. Захист Федини просив суд визнати незаконним повідомлення про підозру, оскільки не було дотримано процесуальної форми вручення такого повідомлення. Однак 26 серпня суд відмовив у задоволенні скарги захисту Федини на повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу. Як повідомляли Українськi Новини, Галицький районний суд Львова 27 жовтня розпочне розгляд обвинувального акта щодо депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність") і волонтера Марусі Звіробій (Олени Самбул) в погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського. 26 жовтня 2019 року в Facebook Звіробій опублікувала відео, на якому вона і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина в нецензурній формі ображають чинного президента і бажають йому смерті.