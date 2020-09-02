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02 сентября 2020, среда, 12:30 170
Общество 2020-09-02T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось на рекордные 332 человека

В Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось на рекордные 332 человека

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Киев. Фото: Валерия Назаренко
Киев. Фото: Валерия Назаренко

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 1 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на рекордные 332 человека до 13 878, умерших - на 5 до 218.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В столице новый всплеск вируса за прошедшие сутки. Еще 332 больных. Умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян. На сегодня в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет и 6 девочек от 2 месяцев до 17 лет, а также 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 9 мальчиков от 1 года до 15. Также заболели 13 медиков.

Резко увеличилось и количество госпитализированных.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 75 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 68 человек, всего коронавирус преодолели 4 450 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 59 случаев, Днепровском - 54 и Деснянском - 47.

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