Полиция задержала подозреваемого в избиении нардепа Полякова

Сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который подозревается в нанесении телесных повреждений депутату Верховной Рады Антону Полякову (депутатская группа "За будущее") в Киеве. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Телеграмм-канале, передают Українськi Новини. Мужчину остановили на Броварском проспекте. Он подтвердил полицейским, что стал участником конфликта с неизвестным ему человеком, которым оказался депутат Рады. Патрульная полиция вызвала на место следственно-оперативную группу. Как сообщали Українськi Новини, неизвестный избил депутата Рады Полякова в Киеве. В среду утром в столичную полицию поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи депутату. Ранее депутат Гео Лерос заявлял о поджоге неизвестными своего автомобиля.Также партия "Слуга народа" просила правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца.Кроме того, на автозаправке под Житомиром избили депутата "Слуги народа".