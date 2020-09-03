Полиция задержала подозреваемого в избиении нардепа Полякова

Сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который подозревается в нанесении телесных повреждений депутату Верховной Рады Антону Полякову (депутатская группа "За будущее") в Киеве.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Телеграмм-канале, передают Українськi Новини.

Мужчину остановили на Броварском проспекте.

Он подтвердил полицейским, что стал участником конфликта с неизвестным ему человеком, которым оказался депутат Рады.

Патрульная полиция вызвала на место следственно-оперативную группу.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестный избил депутата Рады Полякова в Киеве. В среду утром в столичную полицию поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи депутату.

Ранее депутат Гео Лерос заявлял о поджоге неизвестными своего автомобиля.

Также партия "Слуга народа" просила правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца.



Кроме того, на автозаправке под Житомиром избили депутата "Слуги народа".

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