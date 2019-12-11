"Слуга народа" хочет, чтоб побоище в Раде расследовали правоохранители

Партия "Слуга народа" просит правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице "Слуги народа" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и аппарата Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике", - написано в нем. Партия за перенос заседаний в более защищенное помещение и усиление охраны. Политсила считает нападение на депутата провокацией с целью срыва рассмотрения законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли. "Очень показательной для нас кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими", - добавляет партия. "Слуга народа" также считает недопустимым насильственное давление на депутатов при обсуждении решений. "Мы никому не позволим неполитическим и непарламентским способом влиять на работу представителей народа Украины", - подчеркивается в сообщении. Как сообщали Українськi Новини, в среду потасовка с участием Богданца произошла на заседании аграрного комитета. Тем временем, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении, а в декабре в повестке дня Рады - рассмотреть этот документ во втором чтении.