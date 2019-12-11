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11 декабря 2019, среда, 13:41 1352
Верховная Рада и партии 2019-12-11T14:30:01+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" хочет, чтоб побоище в Раде расследовали правоохранители

"Слуга народа" хочет, чтоб побоище в Раде расследовали правоохранители

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Драка, Расследование, Партия
Драка в Раде с Богданцом. Скриншот видео Якобчук Андрей/Facebook
Драка в Раде с Богданцом. Скриншот видео Якобчук Андрей/Facebook

Партия "Слуга народа" просит правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице "Слуги народа" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и аппарата Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике", - написано в нем.

Партия за перенос заседаний в более защищенное помещение и усиление охраны.

Политсила считает нападение на депутата провокацией с целью срыва рассмотрения законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли.

"Очень показательной для нас кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими", - добавляет партия.

"Слуга народа" также считает недопустимым насильственное давление на депутатов при обсуждении решений.

"Мы никому не позволим неполитическим и непарламентским способом влиять на работу представителей народа Украины", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в среду потасовка с участием Богданца  произошла на заседании аграрного комитета.

Тем временем, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении, а в декабре в повестке дня Рады - рассмотреть этот документ во втором чтении.

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