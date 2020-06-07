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07 июня 2020, воскресенье, 14:57 1184
Верховная Рада и партии 2020-06-07T15:15:01+03:00
Українські Новини
На автозаправке под Житомиром избили депутата "Слуги народа"

На автозаправке под Житомиром избили депутата "Слуги народа"

Надежда Комендантова
Слуга народа, избиение депутата, Нападение на депутата, Юрий Заславский
Юрий Заславский Фото: Юрий Заславский / Facebook
Юрий Заславский Фото: Юрий Заславский / Facebook

На автозаправке возле села Заречаны на Житомирщине избили народного депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского, после того, как ранее Служба безопасности Украины инсценировала нападение на депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко в Сумах.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии hromadske.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - сказала она.

По словам Кравчук, Заславский написал заявление в полицию, однако не знаком с оппонентом. Во фракции допускают, что это был бытовой конфликт.

Ранее местное издание "Житомир.info" 6 июня со ссылкой на собственные источники сообщало, что поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заричаны Житомирского района произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из ее участников потерял сознание и упал на землю. Пострадавшим оказался народный депутат от политической партии "Слуга народа" Юрий Заславский. Он получил травмы - ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Информацию о данном инциденте подтвердили в пресс служба ГУНП в Житомирской области, добавив, что сейчас открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали Українськi Новини, ранее партия "Слуга народа" просила правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца, которое произошло на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

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