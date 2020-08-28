Депутату Рады Леросу подожгли автомобиль

Депутат Верховной Рады Гео Лерос, который опубликовал "пленки Ермака", (фракция "Слуга народа") заявляет о поджоге неизвестными своего автомобиля.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мне подожгли машину. Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа.

Сомнений уже нет, это был поджог", - написал он.

Также в следующем посте Лерос прикрепил видео, на котором видно, как пожарные тушат его автомобиль.

Деталей Лерос не уточнил.

Как сообщали Українськi Новини, бывший руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского (июнь 2019 - февраль 2020) Андрей Богдан считает поджег его автомобиля Tesla угрозой от власти.

Автомобиль Tesla Model S сгорел ночью в Днепровском районе в Киеве, а некоторые СМИ узнали в правоохранительных огранах, что владелец авто – экс глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Недавно Богдан бросил Теслу посреди дороги, перекрыв движение транспорта.

Владимир Зеленский в одной из Tesla Богдана неоднократно записывал видео-интервью.

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