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28 августа 2020, пятница, 23:25 289
Происшествия 2020-08-28T23:30:01+03:00
Українські Новини
Депутату Рады Леросу подожгли автомобиль

Депутату Рады Леросу подожгли автомобиль

Ольга Фандорина
Автомобиль, Депутат, Поджог автомобиля, Гео Лерос

Депутат Верховной Рады Гео Лерос, который опубликовал "пленки Ермака", (фракция "Слуга народа") заявляет о поджоге неизвестными своего автомобиля.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мне подожгли машину. Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа.

Сомнений уже нет, это был поджог", - написал он.

Также в следующем посте Лерос прикрепил видео, на котором видно, как пожарные тушат его автомобиль.

Деталей Лерос не уточнил.

Как сообщали Українськi Новини, бывший руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского (июнь 2019 - февраль 2020) Андрей Богдан считает поджег его автомобиля Tesla угрозой от власти.

Автомобиль Tesla Model S сгорел ночью в Днепровском районе в Киеве, а некоторые СМИ узнали в правоохранительных огранах, что владелец авто – экс глава Офиса Президента Андрей Богдан. 

Недавно Богдан бросил Теслу посреди дороги, перекрыв движение транспорта.

Владимир Зеленский в одной из Tesla Богдана неоднократно записывал видео-интервью.

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