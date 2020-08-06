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06 августа 2020, четверг, 21:12 41
Общество 2020-08-06T21:15:01+03:00
Українські Новини
В центрах занятости возобновили личный прием граждан

В центрах занятости возобновили личный прием граждан

Ольга Фандорина
Карантин, Центр занятости, карантин в Украине, Личный прием
Центр занятости. Фото: sobitie.com.ua
Центр занятости. Фото: sobitie.com.ua

После того, как за май долги по зарплатам увеличились почти на 5%, в Украине центры занятости снова начинают лично принимать граждан и возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщает Кабмин.

"Центры занятости возобновляют личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости. Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил", - сказано в сообщении.

Работу лично возобновляют центры занятрости, расположенные в зеленой зоне уровня эпидемической опасности. При этом продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены желтый, оранжевый или красный уровень опасности.

"Такие отдельные территории, по состоянию на 5 августа, имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская и Черновицкая области", -  сообщили.

Ранее Українські Новини писали, как падение ВВП ударило по карманам украинцев.

А в ЕБА отметили, что повышение "минималки" в кризис может привести к увеличению количества зарплат "в конвертах".

 
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