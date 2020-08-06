В центрах занятости возобновили личный прием граждан

После того, как за май долги по зарплатам увеличились почти на 5%, в Украине центры занятости снова начинают лично принимать граждан и возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщает Кабмин. "Центры занятости возобновляют личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости. Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил", - сказано в сообщении. Работу лично возобновляют центры занятрости, расположенные в зеленой зоне уровня эпидемической опасности. При этом продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены желтый, оранжевый или красный уровень опасности. "Такие отдельные территории, по состоянию на 5 августа, имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская и Черновицкая области", - сообщили. Ранее Українські Новини писали, как падение ВВП ударило по карманам украинцев. А в ЕБА отметили, что повышение "минималки" в кризис может привести к увеличению количества зарплат "в конвертах".