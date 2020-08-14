Минцифры призвал белорусских IТ- шников устраиваться на работу в Украине

Министерство цифровой трансформации призывает белорусских IТ-специалистов устраиваться на работу в Украине из-за проблем с интернетом в Беларуси.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Уже шестые сутки подряд Беларусь переживает один из самых глубоких политических кризисов в своей истории. В зоне риска оказалась наиболее прогрессивная сфера бизнеса страны - IТ-сектор, который несколько лет подряд активно развивался и обеспечивал до 10% ВВП страны", - написал он.

Федоров подчеркнул, что последние серьезные ограничения с доступом к сети Интернет, мобильной связью и систематические перебои в работе банковской системы заставляют IТ-компании Беларуси искать возможности для переезда в другие страны.

Это вынужденное для них мероприятие, чтобы сохранить свой бизнес, своих клиентов и в дальнейшем выполнять обязательства по действующим соглашениям.

Федоров указал, что вместе с украинским IТ-бизнесом Минцифры готово для комфортного переезда IТ- компаний и специалистов в Украину.

Указано, что украинские IТ-компании могут пригласить к себе на работу такого иностранца.

"Среди документов он (иностранец) предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает такое разрешение", - добавил министр.

Согласно сообщению, иностранец может легально проживать и работать в Украине.

Этим механизмом может воспользоваться любой иностранный специалист независимо от уровня квалификации.

"Кроме того, при поддержке правительства мы также обеспечили возможность иммигрировать в Украину 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов", - указал Федоров.

Они могут получить вид на жительство и работу в Украине на протяжении 10 лет.

"Иммиграция в рамках квот позволяет иностранным IТ-специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины. Не привязываться к конкретным срокам пребывания в нашей стране и к конкретному месту работы или должности. Также они могут стать частными предпринимателями и иммигрировать в Украину вместе со своими семьями", - добавил Федоров.

Министр подчеркнул что, в Украине зарегистрировать, внести изменения или закрыть предпринимательскую деятельность можно полностью онлайн; сообщение о регистрации юридического лица появится в кабинете пользователя и будет направлено по электронной почте.

"5 тыс. квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество IТ-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская - 700, а город Киев получил 2,5 тыс. квот", - написал Федоров.

Чтобы воспользоваться квотами, иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации.

Специалисты, которые находятся за пределами страны, - в консульские учреждения Украины за рубежом.

"Я солидарен с технологическим бизнесом Беларуси, обратился к властям с открытым письмом. Солидарен в том, что стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Бизнес рождается, растет и процветает в атмосфере свободы и открытости. Хай живе Беларусь!" - добавил Федоров.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как в Украине средняя зарплата в стране упала, средняя зарплата IT- специалистов возросла. Так, средняя зарплата Senior в Киеве достигла $4000, на руководящих должностях - до более чем $5000.