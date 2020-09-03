Рада отказалась внести изменения в Избирательный кодекс с учетом нового административно-территориального

Верховная Рада на сегодняшнем заседании отказалась внести изменения в Избирательный кодекс с учетом нового административно-территориального устройства.

За принятие законопроекта № 3971 за основу проголосовали 108 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Проект закона отклонен.

Согласно сообщению депутата Рады от "Голоса" Ярослава Железняка, на заседании профильного комитета по государственной власти по предложению Президента Владимира Зеленского было предложено внести норму о праве Центральной избирательной комиссии проводить социальные опросы во время выборов.

"Вчера ночью Президент собрал "Слуг" и потребовал вернуть норму. Утром уже заседание комитета. Говорят, прозванивали всю ночь строптивых коллег. Почему это прям мегаплохо? Например, в опросник могут внести вопрос типа: "Как вы относитесь к подаче воды в Крым?", "Может выборы на оккупированных территориях проведем?" или "Может распустить уже эту Раду?" ну и т. д. Учитывая, как давит эту норму Президент, явно это не от большой любви к социологии. А учитывая, как спешат перед местными выборами, то явно уже придумали что-то", - написал он.

При этом комитет соответствующие изменения не поддержал.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что следствием реформы административно-территориального устройства стало создание новых территориальных общин базового уровня и реорганизация районного уровня административно-территориального устройства Украины.

Поэтому и в Избирательном кодексе также необходимо учесть соответствующие изменения, которые влияют на организацию и проведение выборов в Украине, а особенно местных.

Документ должны были принять в целях технико-юридической доработки отдельных положений Избирательного кодекса, в частности совершенствования процедуры выдвижения и регистрации кандидатов с учетом нового административно-территориального устройства.

Таким образом, законопроектом предусмотрено внесение изменений в Избирательный Кодекс в части изменения границ участковых избирательных комиссий, уточнения ограничений относительно ведения предвыборной агитации, уточнения требований к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и ​​избирательных бюллетенях, выдвижения кандидатов местными организациями политических партий, перечня документов для регистрации кандидатов в депутаты, требований к избирательным бюллетеням и порядку их изготовления, организации и порядку голосования, регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Также документом определяется порядок избрания старост путем косвенных выборов и определяются границы территории, на которую распространяются их полномочия.

Как сообщали Українськi Новини, Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов.



Кроме того, перед началом новой Рады 23 депутата болеют коронавирусом.

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