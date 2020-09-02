Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов

Верховная Рада на сегодняшнем заседании отказалась реорганизовать районные государственные администрации в связи с созданием 136 укрупненных районов.

За принятие законопроекта № 3975 за основу проголосовали 223 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно законопроекту, реорганизация и ликвидация местных государственных администраций в связи с изменениями административно-территориального устройства осуществляется Кабинетом Министров.

В течение 1 месяца с момента вступления в силу этого закона правительство должно обеспечить принятие акта о порядке осуществления мероприятий, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией местных райадминистраций с определением критериев распределения в порядке правопреемства прав и обязанностей юридических лиц, которые прекращаются в результате ликвидации или реорганизации.

А в течение 6 месяцев с момента вступления в силу закона Кабмин должен обеспечить осуществление реорганизации и непрерывность деятельности райадминистраций в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Как сообщали Українські Новини, 17 июля Рада создала 136 укрупненных районов.

Ранее комитет госвласти предлагал Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129.

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