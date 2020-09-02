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02 сентября 2020, среда, 11:41 2612
Верховная Рада и партии 2020-09-02T12:15:17+03:00
Українські Новини
Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов

Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Укрупненные районы, Райадминистрации
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Верховная Рада на сегодняшнем заседании отказалась реорганизовать районные государственные администрации в связи с созданием 136 укрупненных районов.

За принятие законопроекта № 3975 за основу проголосовали 223 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно законопроекту, реорганизация и ликвидация местных государственных администраций в связи с изменениями административно-территориального устройства осуществляется Кабинетом Министров.

В течение 1 месяца с момента вступления в силу этого закона правительство должно обеспечить принятие акта о порядке осуществления мероприятий, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией местных райадминистраций с определением критериев распределения в порядке правопреемства прав и обязанностей юридических лиц, которые прекращаются в результате ликвидации или реорганизации.

А в течение 6 месяцев с момента вступления в силу закона Кабмин должен обеспечить осуществление реорганизации и непрерывность деятельности райадминистраций в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Как сообщали Українські Новини, 17 июля Рада создала 136 укрупненных районов.

Ранее комитет госвласти предлагал Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129.

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