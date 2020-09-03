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03 сентября 2020, четверг, 09:13 8
Верховная Рада и партии 2020-09-03T09:14:19+03:00
Українські Новини
Изменения в Избирательный и Уголовный кодексы. Чем займется Рада в четверг

Изменения в Избирательный и Уголовный кодексы. Чем займется Рада в четверг

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Избирательный кодекс, Повестка дня
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада в четверг, 3 сентября, рассмотрит законопроект №3971 об уточнении отдельных избирательных процедур с учетом нового административно-территориального устройства.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Также парламентарии намерены рассмотреть проекты постановлений №0063-П об отмене решения о ратификации соглашения с Европейским Союзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи в размере до 1,2 млрд евро, №4026 об изменениях в календарный план 4-й сессии Рады и №3814 об увольнении члена Счетной палаты Александра Яременко в связи с достижением им 65-летнего возраста.

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты №3087, 3087-1, 3087-д о бюро экономической безопасности и №3603 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс в части защиты прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей.

Для включения в повестку дня заседания и принятия решения указан проект закона №3991 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год касательно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений.

Также парламентарии намерены рассмотреть повторно с предложениями Президента законопроект №3491, предусматривающий возобновление конкурсов на должности в государственной службе.

Во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона №0898 о внесении  изменений в закон "О научной и научно-технической деятельности" в части уточнениях некоторых положений.

Также в повестке дня - законопроекты №3761, 3761-1 об изменениях в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями (1-е чтение), №3762 об изменениях в Таможенный кодекс (1-е чтение), №2390 об изменениях в Кодекс по процедурам банкротства в части мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии (2-е чтение), №3301 об изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы в части совершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством (2-е чтение).

Как сообщали Українськi Новини, Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов.


Кроме того, перед началом новой Рады 23 депутата болеют коронавирусом.

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