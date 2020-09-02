Рубль дорожает. Курс российской нацвалюты на 2 сентября

В среду, 2 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению со вторником, 1 сентября, понизился на 1 копейку и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля во вторник по сравнению с понедельником повысился на 1 копейку и составляет 3,85 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 2 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,34 3,85 Максимальный 3,66 5,00 Минимальный 2,30 3,69

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 сентября на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Также мы писали, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Кроме того, курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

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