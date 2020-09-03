Гривна снова просела в цене. Курс валют на 3 сентября

Национальный банк продолжает понижать официальный курс гривны и устанавливаемый им на 3 сентября курс снизил на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,9059 1 доллар США 27,6428 1 швейцарский франк 30,3650 10 иен 2,6041 10 российских рублей 3,7254 1 евро 32,7996

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 8 коп. в среду снизился на 4 коп. до 27,66 UAH/USD.

Также мы писали, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Кроме того, курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

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