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03 сентября 2020, четверг, 05:45 185
Экономика 2020-09-03T05:45:01+03:00
Українські Новини
Гривна снова просела в цене. Курс валют на 3 сентября

Гривна снова просела в цене. Курс валют на 3 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Гривна
Гривна

Национальный банк продолжает понижать официальный курс гривны и устанавливаемый им на 3 сентября курс снизил на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,9059
1 доллар США 27,6428
1 швейцарский франк 30,3650
10 иен 2,6041
10 российских рублей 3,7254
1 евро 32,7996

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 8 коп. в среду снизился на 4 коп. до 27,66 UAH/USD.

Также мы писали, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Кроме того, курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

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