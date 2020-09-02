Евро и доллары подорожали. Курс валют в обменниках в среду

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 сентября на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 5,46 коп. до 32,4603 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,56 коп. до 33,0647 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,4350 27,7097 32,4603 33,0647 3,33 3,86 Максимальный 27,6000 27,8500 32,8300 33,3900 3,71 5,00 Минимальный 27,2500 27,6300 32,1000 32,7900 2,30 3,70

Ранее Українські Новини писали, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Тем временем курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

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