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03 сентября 2020, четверг, 06:00 922
Экономика 2020-09-03T06:00:02+03:00
Українські Новини
Пенсия для участников боевых действий. На какие выплаты могут рассчитывать ветераны АТО / ООС

Пенсия для участников боевых действий. На какие выплаты могут рассчитывать ветераны АТО / ООС

Кира Молчанова
АТО, Пенсионер, Пенсия, ООС, Выход на пенсию, Досрочный выход на пенсию
Военный. Фото: Facebook/ООС
Военный. Фото: Facebook/ООС

Кроме льгот при оплате коммунальных услуг, участники антиреттористической операции могут пойти на пенсию в 55 лет, но при наличии определенного стажа.

Об этом сообщает в Facebook "Пенсионный курьер".

"Мужчине, который принимал участие в антитеррористической операции и имеет удостоверение участника боевых действий, при наличии стажа 25 лет после достижения возраста 55 лет может быть назначена досрочная пенсия", — рассказывает источник.

Там уточняют, что размер пенсии будут определять на общих основаниях. То есть учитывается стаж и за период с 1 июля 2000 года по время обращения за назначением пенсии.

Однако при желании самого человека, который выходит на пенсию, при начислении могут учесть зарплату до 1 июля 2000 года за 60 календарных месяцев подряд.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко заявляет, что из-за повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

Кроме того, в Украине в течение семи лет будут расти требования по стажу для выхода на пенсию.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах.

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