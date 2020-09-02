Официальный курс валют 2 сентября: гривна продолжает падать

В то время, как в августе госказна опустела на 12%, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 сентября, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 37,1603 1 доллар США 27,6049 1 швейцарский франк 30,4169 10 иен 2,6056 10 российских рублей 3,7529 1 евро 33,0721



Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке потеряла позиции и снизилась до 27,62 UAH/USD.



Кроме того, в июле в Украину присылали меньше денег. Объем денежных переводов в Украину сократился на 13,5% до 922 млн долларов по сравнению с июлем прошлого года.



Также стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре. 11 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов.

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