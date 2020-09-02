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  • У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, — Зеленский о Леросе
02 сентября 2020, среда, 14:14 586
Политика 2020-09-02T14:30:16+03:00
Українські Новини
У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, — Зеленский о Леросе

У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, — Зеленский о Леросе

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Владимир Зеленский, Гео Лерос
Зеленский. Фото: Офис президента
Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с исключением Гео Лероса из фракции "Слуга народа", сказав, что у него "нет никакой реакции взяточников и предателей этой страны". 

Об этом он сказал журналистам во время посещения Харьковской области на просьбу объяснить слова депутата Гео Лероса, что его исключили из фракции "Слуга народа" по указанию Зеленского.

"У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, мне все равно, из какой они партии", - сказал он.

Президент отметил, что ему больше нечего добавить к сказанному и на этом завершил брифинг.

Как сообщали Українськi Новини, 1 сентября "Слуга народа" исключила Лероса из членов фракции.

Депутаты фракции "Слуги народа" начали сбор подписей за исключение Лероса из фракции после его выступления с трибуны когда он заявил, что Зеленский "сдал страну в аренду олигархам" и нарушил свои предвыборные обещания, а руководитель Офиса Президента Андрей Ермак - злоупотребляет властью и работает на спецслужбы России.

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