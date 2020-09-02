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02 сентября 2020, среда, 17:10 10
Экономика 2020-09-02T17:11:46+03:00
Українські Новини
Гривна снова упала в цене. Курс валют на 3 сентября

Гривна снова упала в цене. Курс валют на 3 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,9059
1 доллар США 27,6428
1 швейцарский франк 30,3650
10 иен 2,6041
10 российских рублей 3,7254
1 евро 32,7996

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 сентября на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Также мы писали, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Кроме того, курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

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