Гривна на межбанке потеряла позиции и снизилась до 27,62 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник снизился на 8 коп. до 27,62 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,53-27,55 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,57-27,59 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,61-27,63 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,34% с 23,74 UAH/USD до 27,62 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 сентября, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.



Также как менялся курс гривны официальный курс гривны с 25 по 31 августа.



Тем временем курс доллара для платежных карт в начале недели упал. Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 13,86 коп. до 32,1631 UAH/EUR.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости