Рада запретила продажу объектов большой приватизации до конца карантина

Верховная Рада установила парламентский контроль над приватизацией государственного имущества и запретила продажу объектов большой приватизации до конца действия карантина, который продлили до 30 ноября.

За принятие законопроекта № 3552 за основу проголосовали 285 депутатов при минимально необходимых 226, в целом с технико-юридическими правками - 279, передают Українськi Новини.

Также согласно пояснительной записке, во время действия карантинных ограничений, для предотвращения распространения коронавируса, аукционы по продаже объектов большой приватизации проводиться не будут.

Как сообщали Українські Новини, Украина обязалась перед Международным валютным фондом выставить на приватизацию крупного производителя аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область), государственное энергогенерирующее предприятие "Центрэнерго", частное акционерное общество "Президент-Отель" (Киев) и ещё 3 государственные компании до июля 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде утвердить перечень не подлежащих приватизации предприятий.

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