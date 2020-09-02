Рада заборонила продаж об'єктів великої приватизації до кінця карантину

Над приватизацією державного майна Верховна Рада встановила парламентський контроль і заборонила продаж об'єктів великої приватизації до кінця дії коронавірусного карантину, який Кабмін поки продовжив до 30 листопада .

285 депутатів проголосували за прийняття законопроєкту №3552 за основу при мінімально необхідних 226, в цілому з техніко-юридичними правками - 279, передають Українські Новини.

Також згідно з пояснювальною запискою, під час дії карантинних обмежень, для запобігання поширенню коронавірусу, аукціони з продажу об'єктів великої приватизації проводитися не будуть.

Як повідомляли Українські Новини, Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом виставити на приватизацію великого виробника аміаку і карбаміду Одеський припортовий завод (ОПЗ, Одеська область), державне енергогенеруюче підприємство "Центренерго", приватне акціонерне товариство "Президент-Готель" (Київ) і ще 3 державні компанії до липня 2021 року.

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