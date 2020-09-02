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02 вересня 2020, середа, 16:02 7
Верховна Рада і партії 2020-09-02T16:45:02+03:00
Українські Новини
Рада заборонила продаж об'єктів великої приватизації до кінця карантину

Рада заборонила продаж об'єктів великої приватизації до кінця карантину

Елена Новикова
Верховна Рада, Приватизація, Закон про приватизацію
Верховна Рада. Фото: КМДА
Верховна Рада. Фото: КМДА

Над приватизацією державного майна Верховна Рада встановила парламентський контроль і заборонила продаж об'єктів великої приватизації до кінця дії коронавірусного карантину, який Кабмін поки продовжив до 30 листопада.

285 депутатів проголосували за прийняття законопроєкту №3552 за основу при мінімально необхідних 226, в цілому з техніко-юридичними правками - 279, передають Українські Новини.

Також згідно з пояснювальною запискою, під час дії карантинних обмежень, для запобігання поширенню коронавірусу, аукціони з продажу об'єктів великої приватизації проводитися не будуть.

Як повідомляли Українські Новини, Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом виставити на приватизацію великого виробника аміаку і карбаміду Одеський припортовий завод (ОПЗ, Одеська область), державне енергогенеруюче підприємство "Центренерго", приватне акціонерне товариство "Президент-Готель" (Київ) і ще 3 державні компанії до липня 2021 року.

 

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