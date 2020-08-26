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26 августа 2020, среда, 14:55 112
Кабмин 2020-08-26T16:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает Раде утвердить перечень не подлежащих приватизации предприятий

Кабмин предлагает Раде утвердить перечень не подлежащих приватизации предприятий

Александр Савич
Кабмин, Приватизация, Кабинет Министров Украины, Государственные предприятия
Приватизация (иллюстрация). Фото из открытых источников
Приватизация (иллюстрация). Фото из открытых источников

Вслед за информацией о том, что приватизацию гостиницы "Днепр" хотят оспорить в Окружном админсуде Киева, стало известно, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде утвердить перечень не подлежащих приватизации предприятий.

Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 26 августа, передают Українські Новини.

В частности, Кабмин утвердил перечень из 9 акционерных обществ, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше, чем 50%+1 акция.

Также был утвержден перечень из 74 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%.

Кроме того, был утвержден перечень из 474 объектов культуры, спорта и лесного хозяйства, которые не подлежат приватизации, а также перечень из 102 государственных предприятий, которые не подлежат приватизации, но могут быть трансформированы в хозяйственные общества.

Как сообщали Українські новини, Кабмин повысил должностные оклады бюджетников с сентября.

Также Совет НБУ уволил замглавы Нацбанка Борисенко.

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