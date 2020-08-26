Кабмин предлагает Раде утвердить перечень не подлежащих приватизации предприятий

Вслед за информацией о том, что приватизацию гостиницы "Днепр" хотят оспорить в Окружном админсуде Киева , стало известно, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде утвердить перечень не подлежащих приватизации предприятий.

Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 26 августа, передают Українські Новини.

В частности, Кабмин утвердил перечень из 9 акционерных обществ, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше, чем 50%+1 акция.

Также был утвержден перечень из 74 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%.

Кроме того, был утвержден перечень из 474 объектов культуры, спорта и лесного хозяйства, которые не подлежат приватизации, а также перечень из 102 государственных предприятий, которые не подлежат приватизации, но могут быть трансформированы в хозяйственные общества.

Как сообщали Українські новини, Кабмин повысил должностные оклады бюджетников с сентября.

Также Совет НБУ уволил замглавы Нацбанка Борисенко.

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