Кабмин предлагает Раде утвердить перечень не подлежащих приватизации предприятий

Вслед за информацией о том, что приватизацию гостиницы "Днепр" хотят оспорить в Окружном админсуде Киева, стало известно, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде утвердить перечень не подлежащих приватизации предприятий. Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 26 августа, передают Українські Новини. В частности, Кабмин утвердил перечень из 9 акционерных обществ, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше, чем 50%+1 акция. Также был утвержден перечень из 74 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%. Кроме того, был утвержден перечень из 474 объектов культуры, спорта и лесного хозяйства, которые не подлежат приватизации, а также перечень из 102 государственных предприятий, которые не подлежат приватизации, но могут быть трансформированы в хозяйственные общества. Как сообщали Українські новини, Кабмин повысил должностные оклады бюджетников с сентября. Также Совет НБУ уволил замглавы Нацбанка Борисенко.