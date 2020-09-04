Дождливая холодная осень: синоптики дали прогноз до конца сентября

В то время, как в первый день осени в Киеве установлен температурный рекорд, синоптики не имеют однозначных прогнозов о том, какой именно будет погода в сентябре. Единственно, в чем прогнозы метеорологов сходны, так это в том, что в сентябре однозначно начнется настоящая погодная осень, а не только календарная.

Как пишет "Сегодня", по расчетам Леонида Горбаня, в первые 3-5 дней сентября мы даже не заметим, что на календаре уже не август, а сентябрь: будет так же тепло и солнечно, как в конце лета, разве что солнце каждый день станет всходить на пару минут позже, а заходить на пару минут раньше. Днем ожидается 22-24 градуса тепла, ночью – 15-17 градусов.



Но уже 5-6 сентября начнется первая волна осенних дождей. Они будут небольшими, от 1-3 до 4-6 мм в сутки, но северо-восточные ветры приведут к резкому снижению температуры: до +15-16 градусов днем и +5-6 ночью. К концу первой декады дожди прекратятся, но не потеплеет. Зато и не похолодает. Но в середине второй декады Леонид Горбань прогнозирует вторую волну дождей. Она продлится 2-4 дня в зависимости от региона, дожди ожидаются в пределах 1-4 мм, а температура окажется примерно такой же, как и ранее (+15-16 градусов днем и +5-6 ночью).

Следующая неделя, с 16 по 22 сентября – ясная и сухая. Но такая же прохладная, за исключением двух последних дней. Ожидается, что 21 сентября в Украину ворвется южный циклон, который принесет тепло, температура поднимется до +20-22 градусов, а в южных областях даже выше. Но увы, вместе с теплом придут и ливни: три-четыре дня осадков и уже с 24-25 резкое снижение температуры: до +8-10 градусов днем и +2-3 градуса ночью.

С прекращением дождей небо прояснится, а температура немного повысится – до +12-14 градусов днем и +4-6 ночью. Но конец сентября снова ожидается дождливым, выпадет 3-5 мм осадков.

"Сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым", – кратко охарактеризовал наступающий месяц Леонид Горбань.

Прогноз погоды в Украине от народного синоптика. Коллаж: Сегодня

Укргидрометцентр: Переход от лета к осени

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал изданию, что в сентябре завершается переход от лета к осени, то есть на всей территории Украины, кроме южных областей, среднесуточная температура не превысит +15 градусов.

"Но среднемесячная температура в сентябре ожидается 14-19 градусов тепла, в горных районах 11-12 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений с 1981 по 2010 годы, – говорит Анатолий Прокопенко. – Осадки возможны от 35 мм до 72 мм. В Карпатском регионе – 98-107 мм осадков, это в пределах средних значений за базовый период, то есть 80-100% нормы. Заморозки в воздухе, как правило, возможны, во второй половине месяца, начиная с 18-20 сентября".

Постепенное снижение температуры, по словам Анатолия Прокопенко, мы увидим уже в первой декаде. Особенно это касается южных и восточных областей, где температура резко упадет с 30-34 градусов тепла до 24-26 тепла. На остальной территории страны температура удержится в первой декаде 16-19 градусов тепла.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Как сообщали Українські Новини, осень в Украине будет с бабим летом и периодами резких похолоданий.

Кроме того, в связи с глобальным потеплением количество экстремальных погодных явлений в Украине будет расти.

Тем временем, Наталка Диденко дала прогноз до конца первой недели осени.

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