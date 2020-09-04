Дощова холодна осінь: синоптики дали прогноз до кінця вересня

У той час, як . Водночас єдине, в чому впевнені майже всі метеорологи так, це те, що Синоптики розійшлия в думках, щодо прогнозу погоди на осінь, зокрема у вересні, який почався в Києві зі встановлення температурного рекорду . Водночас єдине, в чому впевнені майже всі метеорологи так, це те, що у вересні однозначно почнеться погодна осінь, а не лише календарна.

Як пише "Сегодня", за розрахунками Леоніда Горбаня, в перші 3-5 днів вересня ми навіть не помітимо, що на календарі вже не серпень, а вересень: буде так само тепло і сонячно, як в кінці літа, хіба що сонце кожен день стане сходити на пару хвилин пізніше, а заходити на пару хвилин раніше. Вдень очікується 22-24 градуси тепла, вночі - 15-17 градусів.





Але вже 5-6 вересня розпочнеться перша хвиля осінніх дощів. Вони будуть невеликими, від 1-3 до 4-6 мм на добу, але північно-східні вітри призведуть до різкого зниження температури: до +15-16 градусів вдень і +5-6 вночі. До кінця першої декади дощі припиняться, але не потеплішає. Зате і не похолодає. Але в середині другої декади Леонід Горбань прогнозує другу хвилю дощів. Вона триватиме 2-4 дні залежно від регіону, дощі очікуються в межах 1-4 мм, а температура буде приблизно такою ж, як і раніше (+15-16 градусів вдень і +5-6 вночі).

Наступний тиждень, з 16 по 22 вересня, – ясний і сухий. Але такий же холодний, за винятком двох останніх днів. Очікується, що 21 вересня до України увірветься південний циклон, який принесе тепло, температура підніметься до +20-22 градусів, а в південних областях навіть вище. Але на жаль, разом з теплом прийдуть і зливи: три-чотири дні опадів і вже з 24-25 різке зниження температури: до +8-10 градусів вдень і +2-3 градуси вночі.

З припиненням дощів небо проясниться, а температура дещо підвищиться – до +12-14 градусів вдень і +4-6 вночі. Але кінець вересня знову очікується дощовим, випаде 3-5 мм опадів.

"Вересень, на відміну від попередніх років, виявиться по-справжньому осіннім, дощовим", – коротко охарактеризував прийдешній місяць Леонід Горбань.

Прогноз погоди в Україні від народного синоптика. Колаж: Сьогодні

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів нам, що у вересні завершується перехід від літа до осені, тобто на всій території України, крім південних областей, середньодобова температура не перевищить +15 градусів.

"Але середньомісячна температура у вересні очікується 14-19 градусів тепла, в гірських районах 11-12 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх значень за базовий 30-річний період спостережень з 1981 по 2010 роки, – каже Анатолій Прокопенко. – Опади можливі від 35 мм до 72 мм. В Карпатському регіоні – 98-107 мм опадів, це в межах середніх значень за базовий період, тобто 80-100% норми. Заморозки в повітрі, зазвичай, можливі, в другій половині місяця, починаючи з 18-20 вересня".

Поступове зниження температури, за словами Анатолія Прокопенка, ми побачимо вже в першій декаді. Особливо це стосується південних та східних областей, де температура різко впаде з 30-34 градусів тепла до 24-26 тепла. На решті території країни температура утримається в першій декаді 16-19 градусів тепла.

Як видно, прогноз фахівців Укргідрометцентру на вересень набагато відрізняється від розрахунків Леоніда Горбаня.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Погодні сайти: майже серпень

А ось погодні сайти "бачать" вересень майже як серпень: денна температура вище +20 градусів, сонячно і трохи опадів. Але зауважимо, що їх довгострокові прогнози часто і значною мірою коригуються в міру наближення до конкретної дати.

1-2 вересня – спека під +30 градусів і сухо. З 3 по 5 вересня утримається тепла погода з невеликими дощами і навіть грозами. Температура повітря +22-25 градусів вдень і +14-16 градусів вночі. З 6 по 10-11 вересня, залежно від регіону, температура залишиться такою ж, але опади припиняться. З 11-12 по 13-15 вересня знову задощить і похолодає до +19-20 градусів вдень і +12-14 градусів вночі. На півдні температура очікується на 2-4 градуси вище.

Друга половина вересня буде прохолоднішою, але ще не осінньою. Вдень у більшості областей України, крім західних регіонів і Карпат, очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура буде поступово знижуватиметься з +18-20 градусів вдень і +12-14 градусів вночі до, відповідно, +15-16 і +8-10 градусів. Лише в останні три дні місяця до України прийдуть дощі і похолодає нижче +10 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, метеорологи поділилися довгостроковим прогнозом погоди, застерігаючи, що кліматичні несподіванки будуть частішати.

Тим часом, синоптики оновили прогноз, згідно з яким спека піде на спад вже 4-5 вересня.

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