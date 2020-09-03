Кибермошенники переключились на онлайн-шопинг: как не стать жертвой обмана в сети

Соласно данным НБУ, за прошлый год онлайн-мошенники, которые придумали новую схему кражи денег со счетов, незаконным путем завладели более 400 млн грн. Эксперт в сфере кибербезопасности дал советы украинцам, как не стать жертвой обмана во время онлайн-шопинга.

Об этом сообщается в блоге торговой площадки OLX со ссылкой на руководителя отдела бизнес-аналитики компании Виктора Нобиуза.

По его словам, в течение последних нескольких лет количество недобросовестных сделок остается примерно одинаковым, но вырос средний чек кражи. "Раньше мошенники, как правило, выманивали у покупателей предоплату в размере 100-200 грн и исчезали. Сейчас они разработали новые схемы, которые позволяют украсть полную стоимость товара – вплоть до 4-6 тыс. грн", - говорит Нобиуз.

По словам эксперта, раньше самой популярной "ловушкой" была предоплата: продавцы обещали отправить товар только после того, как покупатель частично его оплатит. Когда жертва перечисляла указанную сумму, мошенники пропадали, удаляли свои учетные записи и блокировали телефон.

"Сейчас, с развитием онлайн-оплаты картой на сайте, набирает обороты фишинг. В этой схеме потенциальную жертву всеми возможными способами стараются увести на т. н. сайт-копию, который выглядит точно так же, как и реальный ресурс, но его фальшивость выдает странный линк (например, вместо olx.ua – olx-ua.us). Когда человек переходит по ссылке и оплачивает товар, деньги сразу же попадают в карман мошенника", - сообщил он.

Также разновидность фишинга – спам-рассылки "писем счастья" с сообщением, что пользователь что-либо выиграл, а чтобы получить приз, нужно перейти по ссылке и оплатить какую-нибудь "комиссию".

Мошенники с легкостью подделывают электронные письма, SMS и даже звонки от имени различных e-commerce платформ, магазинов и банков. Поэтому крайне важно, чтобы пользователи перепроверяли, что и почему они получают, не спешили платить, когда им приходит незнакомая ссылка.

Что нужно знать и делать покупателям, чтобы защититься от обмана во время онлайн-шопинга на OLX:

1. Потратить пять минут времени, чтобы изучить принцип работы услуги OLX Доставка.

2. Сохранять голову "холодной" и относиться с осторожностью к слишком привлекательной цене на желаемый товар.

3. Вести переговоры о покупке или продаже исключительно на платформе OLX, не уходить в мессенджеры.

4. Не переходить и не оплачивать ничего по ссылкам, полученным от незнакомых людей. Помните: OLX никогда не присылает отдельную ссылку на оплату. Кроме того, мы не отправляем никаких SMS с сокращенными линками на оформление какого-либо заказа на платформе OLX, с просьбой увеличить лимит платежной карты, подтвердить платеж в банке, а также для связи со специалистом Службой поддержки.

5. Не сообщать свои персональные данные продавцу. Для оформления покупки с OLX Доставка они лично ему не нужны, все происходит автоматически на платформе.

6. Если вы нажали кнопку "Купить с доставкой", а продавец отменил сделку и затем написал, что что-то пошло не так и сейчас придет ссылка на повторную покупку – лучше отказаться. С вероятностью 99,9% – это мошенник.

Также, по словам эксперта, если вы заметили подозрительное поведение, сообщите Службе поддержки. Для этого нужно нажать кнопку "Жалоба" под текстом объявления или заполнить форму обратной связи. Важно, чтобы жалоба была детальной, а отправитель – залогиненный в системе. Иначе нам будет сложно оценить достоверность обращения вроде "Это мошенник" без каких-либо подробностей от анонимного пользователя.

Как обеспечить себе безопасный онлайн-шоппинг в сети:

– Помнить о базовых принципах обращения с финансовыми инструментами, не разглашать свои персональные и финансовые данные незнакомым людям: зачастую все платежи автоматизированы и человек-продавец в них не участвует.

Не переходить и не платить по ссылкам, которые вы получили от незнакомых людей, не верить во внезапную удачу – бесплатный сыр всегда только в мышеловке. Изучать принципы работы тех платформ и услуг, которыми пользуетесь.

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