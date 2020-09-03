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03 вересня 2020, четвер, 05:40 8
Фінанси 2020-09-03T06:45:02+03:00
Українські Новини
Кіберзлочинці переключилися на онлайн-шопінг: як не стати жертвою обману в мережі

Кіберзлочинці переключилися на онлайн-шопінг: як не стати жертвою обману в мережі

Надежда Комендантова
шахрайство, Кібершахрайство, шопінг, онлайн-шопінг
Шахрайство. Фото: ukr.segodnya.ua
Шахрайство. Фото: ukr.segodnya.ua

Тоді як експерти розповіли, як не стати жертвою мобільного шахрайства, екперт у сфері кібербезпеки дав поради українцям, як не стати жертвою обману під час онлайн-шопінгу.

Про це повідомляється в блозі торгового майданчика OLX з посиланням на керівника відділу бізнес-аналітики компанії Віктора Нобіуза.

З його слів, протягом останніх кількох років кількість недобросовісних угод залишається приблизно однаковим, але виріс середній чек крадіжки. "Раніше шахраї, як правило, виманювали у покупців передоплату в розмірі 100-200 грн і зникали. Зараз вони розробили нові схеми, які дозволяють вкрасти повну вартість товару — аж до 4-6 тис. грн", — говорить Нобіуз.

З слів експерта, раніше найпопулярнішою "пасткою" була передоплата: продавці обіцяли відправити товар тільки після того, як покупець частково його оплатить. Коли жертва перераховувала зазначену суму, шахраї зникали, видаляли свої облікові записи і блокували телефон.

"Зараз, з розвитком онлайн-оплати карткою на сайті, набирає обертів фішинг. У цій схемі потенційну жертву всіма можливими способами намагаються відвести на т. зв. сайт-копію, який виглядає точно так само, як і реальний ресурс, але його фальшивість видає дивний лінк (наприклад, замість olx.ua - olx-ua.us). Коли людина переходить за посиланням і оплачує товар, гроші відразу ж потрапляють в кишеню шахрая", — повідомив він.

Також різновид фішингу — спам-розсилки "листів щастя" з повідомленням, що користувач що-небудь виграв, а щоб отримати приз, потрібно перейти за посиланням і оплатити якусь "комісію".

Шахраї з легкістю підробляють електронні листи, SMS і навіть дзвінки від імені різних e-commerce платформ, магазинів і банків. Тому вкрай важливо, щоб користувачі перевіряли, що і чому вони отримують, не поспішали платити, коли їм приходить незнайоме посилання.

Що потрібно знати і робити покупцям, щоб захиститися від обману під час онлайн-шопінгу на OLX :

1. Витратити п'ять хвилин часу, щоб вивчити принцип роботи послуги OLX Доставка.

2. Зберігати голову "холодною" і ставитися з обережністю до занадто привабливої ціни на бажаний товар.

3. Вести переговори про купівлю або продаж виключно на платформі OLX, не йти в месенджери.

4. Не переходити і не оплачувати нічого за посиланнями, отриманим від незнайомих людей. Пам'ятайте: OLX ніколи не надсилає окрему посилання на оплату. Крім того, ми не відправляємо жодних SMS зі скороченими лінками на оформлення будь-якого замовлення на платформі OLX, з проханням збільшити ліміт платіжної картки, підтвердити платіж в банку, а також для зв'язку з фахівцем Службою підтримки.

5. Не повідомляти свої персональні дані продавцю. Для оформлення покупки з OLX Доставка вони особисто йому не потрібні, все відбувається автоматично на платформі.

6. Якщо ви натиснули кнопку "Купити з доставкою", а продавець скасував операцію і потім написав, що щось пішло не так і зараз прийде посилання на повторну покупку — краще відмовитися. З ймовірністю 99,9% — це шахрай.

Також, з слів експерта, якщо ви помітили підозрілу поведінку, повідомте Службі підтримки. Для цього потрібно натиснути кнопку "Скарга" під текстом оголошення або заповнити форму зворотного зв'язку. Важливо, щоб скарга була детальною, а відправник - залогіненим в системі. Інакше нам буде складно оцінити достовірність звернення на кшталт "Це шахрай" без будь-яких подробиць від анонімного користувача.

Як забезпечити собі безпечний онлайн-шопінг в мережі :

- Пам'ятати про базові принципи поводження з фінансовими інструментами, не розголошувати свої персональні та фінансові дані незнайомим людям: найчастіше всі платежі автоматизовані і людина-продавець в них участі не бере.

Не переходити і не платити за посиланнями, які ви отримали від незнайомих людей, не вірити у раптову удачу - безкоштовний сир завжди тільки в мишоловці. Вивчати принципи роботи тих платформ і послуг, якими користуєтеся.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня почали діяти нові вимоги до реклами банків і калькулятори на сайтах: як не стати жертвою шахраїв.

Тим часом, перенесення анонімних телефонних номерів може призвести до сплеску кібер-шахрайства.

 

 

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