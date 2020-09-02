Заработали новые требования к рекламе банков. Как не стать жертвой мошенников

С 1 сентября заработали новые требования к рекламе банков и калькуляторы на сайтах.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"С 1 сентября заработали введенные НБУ требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул регулятор, отныне на сайтах и ​​в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов - их стоимость, полные затраты клиента, включены дополнительные услуги, способ оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и др.

Отмечается, что все банки должны предоставлять полную информацию о потребительских кредитах и ​​депозитах для граждан на веб-сайте в едином унифицированном формате.

Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (страховой компании, госрегистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита.

"Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл в стандартном виде с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условия получения услуги", - сообщили в НБУ.

Также указывается, что на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Реклама потребительских кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге.

"В рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги: для кредита - реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок; для депозита - годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма. Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах", - сообщил регулятор.

Как подчеркнули в НБУ, данные требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан, однако не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей.

С сегодняшнего дня Национальный банк будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За нарушение прав потребителей предусмотрены штрафные санкции от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение (по закону "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг").

Как сообщали Українські Новини, в НБУ напомнили, что делать если банк, выдавший карту, внезапно меняет тарифы на финансовые операции.

Также Национальный банк призывает население быть осторожными с кредитами "под 0%".

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