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  • "Возвращают" деньги за туры: мошенники на карантине придумали новую схему
07 мая 2020, четверг, 06:30 554
Политика 2020-05-07T07:15:01+03:00
Українські Новини
"Возвращают" деньги за туры: мошенники на карантине придумали новую схему

"Возвращают" деньги за туры: мошенники на карантине придумали новую схему

Ярина Вацяк
Туризм, Мошенничество, Мошенник, возврат денег, торы
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com

Во время карантина увеличилось количество схем, с помощью которых мошенники пытаются завладеть деньгами людей, попавшими в непростые ситуации.  Так, в Украине появилась новая схема. "Помощники" за процент от стоимости обещают спасти деньги, потраченные на отдых, который отменили из-за карантина.

Конечно, за добросердечных турагентов выдают себя мошенники, решившие заработать на чужих неприятностях, пишет "Сегодня".

"Чтобы было правдоподобнее, предлагают: мы вам вернем, не сто процентов, а девяносто пять. Но вы нам авансом за наши услуги заплатите вот столько-то. Как только вы связываетесь, и у вас просят предоплату – это мошенничество", – рассказывает эксперт по кибербезопасности Александр Карпов.

Еще зимой Сергей Нижельский купил дорогую путевку в Египет. Должен был лететь в начале апреля, но не сложилось.

"Я уже было попрощался с деньгами, но где-то на вторую неделю изоляции мне позвонили, и предложили за 20% вернуть полную стоимость путевки. Ребята знали и дату, и время вылета, то есть все детали нашего отдыха. Ну и я согласился", – рассказывает жертва мошенников.

Обошлась такая услуга Сергею в пять тысяч гривен. За эту кругленькую сумму мужчине обещали вернуть потраченные на отдых кровные всего за три дня. Впрочем, деньги не вернули даже за неделю.

"Я им перезвонил, и конечно же телефоны были вне зоны. Начал штормить потом туроператора, а они об этом не знают, в общем, ни сном, ни духом. Короче, понял что это попросту развод. Когда в интернете наткнулся на таких же, как и я, понял что они попались на такую же уловку", – говорит Сергей.

На практике средства действительно можно вернуть, впрочем, длится такая процедура как минимум от одного до трех месяцев. Да еще и туроператор отказывается до последнего.

"Денежные средства не возвращают. То есть денежные средства в личном кабинете у каждого турагента висят, они никуда не уходят, никто их не забирает. Операторы в связи со сложившейся ситуацией – карантинными условиями – переносят туры на более поздние даты вылета", – объясняет владелица турфирмы.

Как сообщали Українські Новини, на карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика.

Тем временем, телефонные мошенники обманули киевских пенсионеров на 1,1 миллион гривен.

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