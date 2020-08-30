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30 августа 2020, воскресенье, 20:30 8707
Общество 2020-08-30T20:38:36+03:00
Українські Новини
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана

Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана

Надежда Комендантова
Мошенничество, Мошенник, кибермошенник, кража данных, кража денег
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua

Наряду с тем, что в Украине разоблачили масштабную ювелирную "пирамиду", которую построила компания B2B Jewelery, в стране в последнее время увеличилось количество мошенничеств с использованием платежных карт. В частности, аферисты придумали новую схему завладения чужими деньгами.

Как пишут "Факты", суть мошенничества состоит в том, что человеку, предлагая какую-то услугу, рекомендуют установить на телефон присланные приложения. С большой вероятностью, внутри этих приложений есть файлы-шпионы, которые отправят своим владельцам всю полезную информацию, которую смогут найти в телефоне.

"Например, перехватить управление вашими СМСками, отправить запрос к вашему банку, „переписать“ на себя привязку номера телефона и украсть все ваши деньги… Вообще там открывается огромный простор для вредных действий — это все равно, что украсть ваш незаблокированный телефон", — уточняет пользователь-специалист в IT-технологиях, которого пытались обмануть аферисты.

По его словам, сделано все очень грамотно. Не исключено, что человек менее осведомленный в IT, может стать реальной жертвой мошенников и остаться, например, без остатка средств на платежной карте.

Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает о рисках инвестирования в проект B2B Jewelry, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов в то время, как в Украине увеличилось количество схем, с помощью которых мошенники пытаются завладеть деньгами людей, попавшими в непростые ситуации.

Тем временем, в Украине появилась новая схема: "помощники" за процент от стоимости обещают спасти деньги, потраченные на отдых, который отменили из-за карантина.

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