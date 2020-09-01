Эксперты назвали популярные виды мобильного мошенничества и рассказали, как не стать жертвой злоумышленников

В эпоху стремительного развития технологий мобильный телефон стал не только средством связи, но и хранилищем всевозможной информации о человеке, в том числе личных данных и финансовых счетов. Вместе с технологиями развиваются и злоумышленники, которые придумывают самые разнообразные способы, чтобы завладеть деньгами или данными абонента. Специалисты мобильного оператора "Киевстар" перечислили основные виды обильного мошенничества и объяснили, что нужно делать, чтобы не попасть на уловки злоумышленников, передают Українські Новини.

Вымогательство денег

Как правило, на номер приходит звонок или сообщение, в котором сказано, что родственник или близкий человек абонента оказался в беде. Чтобы освободить его и разрешить ситуацию абоненту предлагают перечислить определенную сумму на банковский счет или передать лично в руки.

Чтобы не стать жертвой данного обмана необходимо сразу же связаться с "пострадавшим" и уточнить, действительно ли он находится в беде и ему требуется помощь.

Несмотря на свой возраст, данный способ обмана продолжает оставаться популярным ввиду сильной наивности и доверчивости абонентов.

Победа в различных акциях

Еще одним распространенных способ легкой наживы среди мошенников. На номер абонента приходит сообщение с информацией о том, что он является победителем ценного приза и для того, чтобы получить его, необходимо перевести на номер или банковскую карту незначительную часть средств.

Абонентам следует быть внимательными с подобными "акциями", так как очень часто они приходят якобы от имени мобильных операторов или других крупных компаний.

Если вам пришло такое сообщение и вы сомневаетесь в его достоверности, позвоните в службу поддержку пользователей и уточните все детали.

Использование слишком простых паролей

Очень часто люди становятся жертвами злоумышленников по собственной вине, так как не придерживаются рекомендации при составлении паролей.

Паролем является секретное слово или набор символов, которые используются для подтверждения личности, авторизации на тех или иных ресурсах и при подтверждении различных действий. Если пароль попадет в чужие руки, это может дорого стоить пользователю.

Чтобы обезопасить себя, а также данные о себе, необходимо использовать сложный пароль, который включает в себя цифры, буквы верхнего и нижнего регистра, специальные символы и при этом не является словарным словом.

SMS-рассылка

Для обмана пользователей мобильных телефонов мошенники могут использовать еще одно средство — массовую SMS-рассылку. В таких сообщениях злоумышленники, как правило, пытаются побудить абонента скачать и установить разнообразное вредоносное программное обеспечение.

После установки подобные программы могут отслеживать и красть информацию о человеке, совершать соединение с короткими номерами, что приводит к снятию средств со счетов, и тому подобное.

Благодаря характеру массовости подобный способ мошенничества регулярно находит своих жертв.

Потеря SIM-карты

В случае потери SIM-карты ее могут воспользоваться злоумышленники. Они могут осуществлять звонки, переводы средств и пользоваться банковскими услугами.

Мобильные операторы предупреждают, что в случае потери SIM-карты необходимо как можно скорее обратиться в ближайший пункт сервисной службы или позвонить на короткий номер оператора и сообщить о случившемся.

В таком случае старая карта будет заблокирована, а абонент получит новую "симку". Кроме того, злоумышленники не смогут воспользоваться вашей старой карточкой.

Чтобы не стать жертвой мобильного мошенничества и не попасть на уловки злоумышленников необходимо придерживаться простых правил:

Не нужно слепо доверять любой информации, которая поступает на ваш мобильный телефон. Уточняйте и проверяйте ее.

Не сообщайте незнакомым людям ваши логины и пароли. Помните, что сотрудники мобильных операторов, банков и других компаний никогда не попросят у вас озвучить или переслать им данные для авторизации.

Не сообщайте коды пополнения банковских или электронных счетов незнакомым лицам.

Устанавливайте PIN-код на SIM-карту и пароль блокирования телефона с целью повысить безопасность данных, которые хранятся на вашем устройстве.

Как сообщали Українські Новини, популярный в Украине "ПриватБанк" стал вычислять теневые поступления средств на счета украинцев и ограничивать обслуживание из-за этого.

Кроме того, мошенники разработали новый способ обмана украинцев с целью завладеть их деньгами.

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