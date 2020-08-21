подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 августа 2020, пятница, 15:58 139
Силовые структуры 2020-08-21T16:30:02+03:00
Українські Новини
На нарушителей карантина открыли 226 дел, — Нацполиция

На нарушителей карантина открыли 226 дел, — Нацполиция

Кира Молчанова
Полиция, Карантин, Нарушение карантина, Админпротоколы
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Полиция открыла 226 уголовных производств за нарушение карантинных мероприятий с начала карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Полицейские открыли 226 уголовных производств за нарушение карантинных мероприятий. Также с начала введения Кабинетом Министров Украины карантина полицейские составили на нарушителей 23 753 административных протокола", - сказано в нем.

Отмечается, что к обеспечению мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции привлечены 15 тыс. правоохранителей, из которых 13,2 тыс. - сотрудники Нацполиции.

Полицейские обеспечивают охрану общественной безопасности и порядка на улицах населенных пунктов, дорогах и автомагистралях, осуществляют охрану очагов заболевания и медицинских учреждений, где на лечении находятся больные Covid-19.

Кроме того, правоохранители привлекаются к несению службы на карантинных контрольно-пропускных постах для принятия мер по предотвращению распространения коронавируса.

Ежесуточно проводится около 1 тыс. рейдов, по результатам которых правоохранители составляют в среднем 350 административных протоколов.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве закрыли четыре ночных клуба за работу после 22:00.

Также в столице закрыли стриптиз-клуб, так как стрептизерши танцевали без масок.

Больше новостей о: Полиция Карантин Нарушение карантина Админпротоколы

В Киеве мужчина стрелял по автомобилю полиции. В е...
Граффитчика, который сбежал от Кличко, до сих пор ...
Отнесенный в "оранжевую зону" Тернополь будет праз...
В полиции рассказали, в каких областях больше всег...
Венедиктова уволила Холодницкого
С понедельника "Укрзализниця" закроет продажу билетов с 4 станций в трех областях
Новости
АМКУ открыл дело против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки 16:47
В Roshen отрицают, что имеют отношение к производству патоки 16:35
В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги 16:30
Почти половина украинцев поддерживают предоставление Донбассу автономии, – опрос 16:21
Почти половина украинцев не считают Украину независимой 16:18
больше новостей
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Как изменились цены на аренду жилья в Киеве. Почем сдают квартиры и комнаты в столице 05:45
больше новостей
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы 23:43
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
больше новостей
И.о руководителя САП назначен Грищук
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok