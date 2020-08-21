На нарушителей карантина открыли 226 дел, — Нацполиция

Полиция открыла 226 уголовных производств за нарушение карантинных мероприятий с начала карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Полицейские открыли 226 уголовных производств за нарушение карантинных мероприятий. Также с начала введения Кабинетом Министров Украины карантина полицейские составили на нарушителей 23 753 административных протокола", - сказано в нем.

Отмечается, что к обеспечению мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции привлечены 15 тыс. правоохранителей, из которых 13,2 тыс. - сотрудники Нацполиции.

Полицейские обеспечивают охрану общественной безопасности и порядка на улицах населенных пунктов, дорогах и автомагистралях, осуществляют охрану очагов заболевания и медицинских учреждений, где на лечении находятся больные Covid-19.

Кроме того, правоохранители привлекаются к несению службы на карантинных контрольно-пропускных постах для принятия мер по предотвращению распространения коронавируса.

Ежесуточно проводится около 1 тыс. рейдов, по результатам которых правоохранители составляют в среднем 350 административных протоколов.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве закрыли четыре ночных клуба за работу после 22:00.

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