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02 сентября 2020, среда, 09:52 292
Верховная Рада и партии 2020-09-02T09:53:21+03:00
Українські Новини
Реорганизация райадминистраций, ВСК и изменения в бюджет: чем займется Рада в среду

Реорганизация райадминистраций, ВСК и изменения в бюджет: чем займется Рада в среду

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Заседание, Депутаты, Райсовет, Повестка дня, Времення следственная комиссия, изменения в бюджет 2020
Верховная Рада.
Верховная Рада.

Верховная Рада, которая начала свою работу 1 сентября, в среду, 2 сентября, рассмотрит законопроект № 3975 о реорганизации районных государственных администраций в связи с созданием 136 укрупненных районов 17 июля.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Также парламентарии намерены рассмотреть в первом чтении законопроекты: № 3913 о создании военно-гражданских администраций, № 3424 об освобождении от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях, № 3692 и 3692-1 о внесении изменений в государственный бюджет-2020.

Кроме этого, в 1-м чтении Рада рассмотрит законопроекты № 3475 об административной процедуре, № 3681 об обеспечении надлежащих условий работы временных следственных и временных специальных комиссий Рады, № 3623 об учете трудовой деятельности работника в электронной форме, № 3476 и 3477 касательно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине.

Также в повестке - проекты постановления № 3638 о внесении изменений в приложение к постановлению "о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году", № 3847 о проведении парламентских слушаний на тему: "Проблемы исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека".

Также во втором чтении парламентарии рассмотрят проекты законов № 2588 касательно обеспечения деятельности музеев высших учебных заведений, № 2698 о предоставлении строительной продукции на рынке, № 2031 о повышении лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход.

Далее в первом чтении Рада рассмотрит № 3435 о передаче корпоративных прав в управлении, № 3552 о парламентском контроле за приватизацией государственного имущества, № 3364, 3364-1, 3364-2, 3364-3 о урегулировании кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи, № 3603 о защите прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей.

Как сообщали Українські Новини, Разумков также заявил, что перед началом четвертой сессии среди депутатов и сотрудников Верховной Рады коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют 30 человек.

Кроме того, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко назвал ключевые приоритеты для работы Верховной Рады.

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