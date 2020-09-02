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02 сентября 2020, среда, 09:25 228
Экономика 2020-09-02T10:00:02+03:00
Українські Новини
За 8 месяцев госбюджет недополучил почти 20 млрд

За 8 месяцев госбюджет недополучил почти 20 млрд

Сергей Жолобецкий
Госбюджет, Расходы, Доходы, Профицит, есв
В августе госбюджет перевыполнен по доходам
В августе госбюджет перевыполнен по доходам

В то время как гривна продолжает девальвировать, в августе государственный бюджет перевыполнен по доходам на 15,2%, или на 13,202 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за август составили 100,172 млрд гривен при плане 86,970 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в августе по доходам выполнен с профицитом в 13,202 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в августе составили 85,389 млрд гривен при плане 71,357 млрд гривен, спецфонда – 14,783 млрд гривен при плане 15,612 млрд гривен.

Поступление единого социального взноса (ЕСВ) в августе составило 22,650 млрд гривен, тогда как в августе прошлого года этот показатель составил 21,987 млрд гривен.

В январе-августе госбюджет по доходам выполнен на 97,2%.

Доходы госбюджета за 8 месяцев составили 688,628 млрд гривен при плане в 708,610 млрд гривен.

Таким образом, дефицит составил 19,981 млрд гривен.

За январь-август ЕСВ поступило 185,183 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 176,549 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в августе сократился на 11,7% с 51,693 млрд гривен (на 1 августа) до 45,657 млрд гривен (на 1 сентября).

Рост минималки с высокой вероятностью может стать причиной подорожания валюты и ускорения темпов инфляции.

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