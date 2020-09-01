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01 сентября 2020, вторник, 12:45 18
Экономика 2020-09-01T13:15:02+03:00
Українські Новини
В августе госказна опустела на 12%

В августе госказна опустела на 12%

Сергей Жолобецкий
Госказначейство, единый казначейский счет, ЕКС, госказна
В госказне на 1 сентября находится более 45 млрд гривен
В госказне на 1 сентября находится более 45 млрд гривен

В то время как с сентября минималка выросла до 5 тыс. гривен, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в августе сократился на 11,7% с 51,693 млрд гривен (на 1 августа) до 45,657 млрд гривен (на 1 сентября).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд гривен по состоянию на 1 июля.

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что рост минималки с высокой вероятностью может стать причиной подорожания валюты и ускорения темпов инфляции украинской экономики.

С ростом минимальной зарплаты в Украине повышения пенсий не произойдет.

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