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02 сентября 2020, среда, 11:08 571
Общество 2020-09-02T12:15:02+03:00
Українські Новини
Работодатель не имеет права отказывать сотруднику в самоизоляции, — Степанов

Работодатель не имеет права отказывать сотруднику в самоизоляции, — Степанов

Валерия Драгомирова
Работодатель, Сотрудник, самоизоляция, Степанов Максим
Работа из дома. Фото: pexels
Работа из дома. Фото: pexels

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что работодатель не имеет права отказывать в самоизоляции сотруднику, который имел контакт с больным коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Работодатель не имеет права отказывать кому-то в уходе на самоизоляцию. Решение относительно самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач", - сказал он.

Также Степанов отметил, что семейный врач обязан выписать пациенту больничный в связи с самоизоляцией из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией.

По его словам, работодатель не имеет права требовать от сотрудника проведения ПЦР-тестирования на коронавирус за свой счет.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав намерен разрешить контактным лицам завершать самоизоляцию на 7-9 день при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. 

Кроме того, почти половина украинцев не готовы после "удаленки" снова вернуться в офис. 40% украинцев пока не готовы вернуться к обычному режиму работы, не более 23% уже начали работать в офисе, но делают это в небольших группах. 

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