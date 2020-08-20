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20 августа 2020, четверг, 11:30 133
Жизнь 2020-08-20T11:33:10+03:00
Українські Новини
Почти половина украинцев не готовы после "удаленки" снова вернуться в офис

Почти половина украинцев не готовы после "удаленки" снова вернуться в офис

Валерия Драгомирова
Коронавирус, удаленная работа, работа в офисе
Офис. Фото: pixabay
Офис. Фото: pixabay

За время карантина в Украине много компаний перешли на удаленный режим работы. Эксперты считают, что спрос на офисы упадет из-за перевода сотрудников на "удаленку" и после карантина. А к обычному режиму роботы пока не готовы вернуться 40% украинцев. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус в цифрах". 

По данным опроса интернет-журнала, почти 40% украинцев пока не готовы вернуться к обычному режиму работы, не более 23% уже начали работать в офисе, но делают это в небольших группах, 25% пока работают из дома, но не против совмещать офис с удаленной занятостью, а 6% готовы выйти на работу в ближайшее время без каких-либо дополнительных условий.

Радикально настроенные 5% опрошенных: если их в ближайшее время "пригласят" в офис - задумаются об увольнении.

Ранее Українські Новини писали, какую работу на "удаленке" чаще всего ищут украинцы

Кроме того, Комаровский рассказал, как правильно возобновить работу в офисе.

Температура воздуха должна быть не выше 21 градуса, оптимальная влажность 40-60%.  Открытые окна - сквозные проветривания.

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