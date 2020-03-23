Что такое самоизоляция и как ее правильно организовать: ответы Центра общественного здоровья

В условиях пандемии коронавируса эффективным способом уберечься от заражения является карантин. Специалисты каждый раз подчеркивают о необходимости соблюдения основных правил гигиены. В то же время есть много людей, которые уже имеют симптомы болезни, имели контакт с больным или вернулись из другой страны. В таком случае стоит придерживаться еще более строгих правил самоизоляции.

Советы о том, как правильно устроить самоизоляцию опубликовал Центр общественного здоровья Украины в своем Telegram-канале.

Что следует знать о самоизоляции во время COVID-19

Самоизоляция - это воздержание от контакта с другими, чтобы уменьшить риск инфицирования. Самоизоляция предусматривает любые ситуации, когда вы тесно контактируете с другими людьми (например, близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее 2 метров).

Исключением является только обращение за медицинской помощью (только после консультации по телефону).

Если вы не уверены, нуждаетесь ли в самоизоляции или не знаете к кому обратиться, пожалуйста, позвоните на Правительственную горячую линию: 1545

Самоизоляция нужна если вы:

ожидаете результатов теста на новый коронавирус;

близко контактировали с лицами, заболевших COVID-19;

недавно вернулись из КНР, Ирана, Северной Кореи, Италии или других стран, где зафиксирован новый коронавирус (даже если отсутствуют симптомы).

Сколько длится самоизоляция?

Если вам рекомендовал врач или вы самостоятельно приняли решение об изоляции, она должна продолжаться не менее 14 дней с даты начала случае, ставший причиной самоизоляции: путешествие, контакт с больным и тому подобное.

Как подготовиться к самоизоляции?

Попробуйте спланировать время самоизоляции так, чтобы у вас не возникало необходимости выходить из дома или принимать посетителей. Объясните это своим друзьям и родственникам, а также обсудите возможность дистанционной работы.

Сохраните контакты вашего врача и предварительно сообщите его о причинах самоизоляции, а также выберите контактное лицо, к которому будете обращаться за помощью.

Что делать, если проживаете не одни?

Нужно изолироваться в отдельной комнате, хорошо проветриваемом помещении. Если есть возможность пользоваться отдельной ванной комнатой и/или туалетом, а также готовить и питаться отдельно - сделайте это.

Не забывайте о регулярном мытье рук с мылом, уборке, в том числе влажную уборке поверхностей, гигиене кашля, использовании одноразовых салфеток и платков. Во время необходимых контактов с людьми всегда надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.

Как организовать доставку пищевых продуктов?

Попробуйте минимизировать походы в магазин. Если есть возможность, попросите друзей или родственников доставлять вам продукты питания и необходимые покупки к входной двери или пользуйтесь услугами доставки с дистанционной оплатой.

Что делать, если вам необходимо покинуть жилье?

Если возникла необходимость покинуть место самоизоляции - надевайте маску и старайтесь не контактировать с людьми. Пользуйтесь антисептиком для рук и соблюдайте гигиену кашля.

Как сообщали Українські Новини, глава Департамента здравоохранения Киева отказалась от самоизоляции, хотя только вернулась из-за границы.

За сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав.