Контактным лицам могут разрешить завершать самоизоляцию на 7-9 день. В Минздраве назвали условие

В то время, как в Украине новые "рекорды" по коронавирусу, Министерство здравоохранения намерено разрешить контактным лицам завершать самоизоляцию на 7-9 день при наличии отрицательного результата теста на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Тестирование ПЦР будет сдвинуто на 7-9 день и это будет возможность в случае отрицательного результата завершить самоизоляцию, не дожидаясь 14-го дня", - сказал он.

Сейчас тестирование контактных лиц проводится на 14 день самоизоляции.

Ляшко напомнил, что контактные лица имеют право на бесплатное тестирование на коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин расширил список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы.

Кроме того, как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ПЦР-тест. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе.



Тем временем Словения внесла Украину в "красный список".

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