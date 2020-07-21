Как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ПЦР-тест. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе

В то время, как в Украине продолжается адаптивный карантин, который могут продлить до осени, украинцы все больше интересуются тем, как досрочно отменить самоизоляцию и где пройти тестирование на коронавирус. Центр общественного здоровья дал ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся Covid-19, передают Українські Новини.

Где пройти тестирование на COVID-19

ПЦР-тест на коронавирус можно сделать во многих лабораториях, однако не все из них имеют доступ к системе для внесения данных. На сайте Центра общественного здоровья Украины есть перечень лабораторий, которые смогут внести результат.

Также в Центре напоминают, что результат ИФА-исследования не является основанием для досрочного прекращения самоизоляции.

Когда снимают с самоизоляции после получения результатов

Снятие с самоизоляции происходит в течение нескольких часов, если не допущены ошибки в данных. "Укажите в лаборатории тот номер телефона, на который был установлено приложение. Если номер был указан неправильно, лаборатория по вашей просьбе может изменить запись в системе. Это касается и других данных", – говорится в сообщении.

Кто именно и когда отменяет самоизоляцию

Центр предоставил доступ верифицированным лабораториям и Министерству цифровой трансформации. Внести данные в систему могут только лаборатории. "Министерство цифровой трансформации как администратор приложения выгружает данные в сервис "Дій вдома", – говорится в сообщении.

После того, как выгрузились данные в приложении активируется разрешение выйти из самоизоляции.

Как происходит снятие с самоизоляции в самом приложении "Дій вдома"

Снятие с самоизоляции происходит при выгрузке персональных номеров телефона Министерством цифровой трансформации в приложение "Дій вдома". Поэтому нужно внести верный номер, на который установлено приложение. В другом случае сервис приложения не сможет идентифицировать личность.

Можно ли бесплатно пройти тестирование на коронавирус, чтобы прекратить самоизоляцию

Если лицо планирует заблаговременно прекратить самоизоляцию, то ПЦР-исследования можно сделать за собственные средства в лаборатории, которая прошла верификацию и есть в перечне на сайте Центра.

Лаборатория есть в перечни, но отказывают в тестировании

"В перечень Центра внесены лаборатории, прошедшие верификацию в соответствии с приказом Минздрава, и имеют право диагностировать на возбудитель болезни COVID-19. На основании этого верифицированным лабораториям был предоставлен доступ к системе для внесения результатов", – сообщает пресс-служба.

Однако, некоторые лаборатории по внутренним причинам не могут предоставлять платные услуги, однако этот вопрос может быть урегулирован лабораторией.

Лаборатория заверила, что может вносить данные, человек заплатил за тест, однако из самоизоляции не сняли и лаборатории в списке нет

Также в Центре сообщают, что некоторые частные лаборатории предлагают услуги для снятия с самоизоляции, однако при этом не имеют доступ к системе для внесения данных. Поэтому нужно проверять перечень лабораторий на сайте Центра. Если такая ситуация произошла, то лаборатория в любое время по собственному желанию может пройти процедуру верификации по приказу МЗ №722 и получить доступ к системе. В противном случае, придется сдавать образец повторно, выбрав лабораторию из перечня.

Ранее Українські Новини сообщали, в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечение границы.

Максим Степанов сообщил, где можно сдать на тест на коронавирус, чтобы досрочно прекратить самоизоляцию.

Также 20 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 673 до 60 166, количество умерших от заболевания – на 20 человек до 1 518 по сравнению с предыдущими сутками.